Lazio, Mauri: "Contento per il ritorno di Radu. Mercato? Ancora non basta"

Radu ritrova la Lazio, la Lazio ritrova Radu: un matrimonio che non poteva finire così. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto anche l'ex biancoceleste Mauri: "Contento per il reintegro di Radu, la sua importanza nel gruppo è indubbia. Detto questo, credo che sarebbe giusto fare chiarezza con i tifosi riguardo ciò che è successo. La cosa fondamentale è che tutto si sia risolto definitivamente, che tra due mesi non si torni a parlare di ciò che è successo questa estate. Ad oggi numericamente la Lazio è al completo, ma non dimentichiamoci che si ripartirà dall'ottavo posto. Non credo che il mercato fatto finora basti per arrivare quarti in campionato. Wallace? Partenza quasi certa, vuole giocare di più e la Lazio è d'accordo nel cederlo. Stesso discorso per Patric".

