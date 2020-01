Lazio, Mauri: "I biancocelesti possono battere chiunque. Lazzari unico vero acquisto"

La ripresa del campionato è vicina, la Lazio è pronta a scendere di nuovo in campo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: “Al termine della scorsa stagione Inzaghi era consapevole della forza della sua squadra, sapeva che la sua rosa non poteva essere da ottavo posto. Ha vinto la Coppa Italia, significa che nella partita secca la Lazio può dare fastidio a tutti e quest’anno ne abbiamo avuto la prova. Sicuramente avrà avuto delle rassicurazioni per la stagione successiva, anche se l’unico vero acquisto è stato Lazzari per quello che abbiamo visto in campo”.

