Brescia - Lazio, l'arbitro del match: l'ultima contro il Lecce all'Olimpico

Inseguendo la nona, cacciando il Brescia di Eugenio Corini. Fissa sull'obiettivo come un'aquila, la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo per inaugurare il 2020 di Serie A. Il match del Rigamonti, infatti, sarà la prima partita del nuovo anno. Un modo per riprendere da dove si era lasciato: prima a Cagliari e poi a Riyad. Una figura centrale nel match ce l'avranno come sempre l'arbitro e i suoi assistenti, resi noti dall'A.I.A. Brescia - Lazio sarà diretta da Manganiello, con De Meo e Santoro nel ruolo di assistenti di linea. Ghersini è stato designato come IV Uomo, mentre nella sala monitor siederanno il Var Mazzoleni e l'Avar Di Iorio.

I PRECEDENTI CON LA LAZIO - Manganiello è un arbitro giovane (ha 38 anni, ndr), solo al suo terzo vero anno di Serie A, nella quale ha arbitrato 44 partite. Ecco perché risultano più precedenti del fischietto di Pinerolo con il Brescia che con la Lazio. Manganiello ha infatti diretto 11 volte le Rondinelle, delle quali 9 in Serie B, una in Coppa Italia e una quest'anno in Serie A (sconfitta 2-1 contro il Napoli): il bilancio è di 6 vittorie dei lombardi, 2 pareggi e 3 sconfitte. Positivo anche il bilancio con la Lazio, diretta 5 volte per un totale di 4 vittorie e una sola sconfitta alla prima presenza assoluta con i biancocelesti (2-4 Fiorentina nel 2015/16, giorno dell'addio di Klose ndr). C'è dunque un filotto positivo di quattro successi consecutivi per la Lazio con Manganiello in campo, arbitro nelle vittorie contro: Chievo e Sassuolo (17/18) Cagliari (18/19), e Lecce quest'anno. Proprio quella contro i pugliesi è stata la famosa gara del rigore sbagliato da Babacar e ribattuto in porta da Lapadula, situazione che ha scatenato grandi - sterili - polemiche. In quel caso il Var Pairetto prese la decisione giusta. Di seguito, ecco tutte le designazioni di giornata.

ATALANTA - PARMA Lunedì 06/01 h. 15.00

PASQUA

VIVENZI - CALIARI

IV: MINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: PERETTI



BOLOGNA - FIORENTINA Lunedì 06/01 h. 12.30

VALERI

VALERIANI - LO CICERO

IV: PICCININI

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO



BRESCIA - LAZIO Domenica 5/01 h. 12.30

MANGANIELLO

DE MEO - SANTORO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO



GENOA - SASSUOLO Domenica 5/01 h.18.00

IRRATI

MANGANELLI - MACADDINO

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI



JUVENTUS - CAGLIARI Lunedì 06/01 h.15.00

GIACOMELLI

LIBERTI - BOTTEGONI

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI



LECCE - UDINESE Lunedì 06/01 h.18.00

GIUA

PRETI - IMPERIALE

IV: PRONTERA

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO



MILAN - SAMPDORIA Lunedì 06/01 h.15.00

MASSA

ALASSIO - DI VUOLO

IV: AYROLDI

VAR: PAIRETTO

AVAR: BINDONI



NAPOLI - INTER Lunedì 06/01 h.20.45

DOVERI

PASSERI - DEL GIOVANE

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE

AVAR: GIALLATINI



ROMA - TORINO Domenica 5/01 h.20.45

DI BELLO

SCHENONE - VECCHI

IV: CHIFFI

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO



SPAL - H. VERONA Domenica 5/01 h.15.00

GUIDA

PAGANESSI - DI GIOIA

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN

