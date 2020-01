Calciomercato Lazio, idee per giugno: contatti con Raiola per Rosario

La Lazio si sente completa e l'idea è quella di non intervenire nel calciomercato di gennaio. Nei prossimi giorni, al rientro di Lotito da Cortina, ci sarà un vertice con Tare e Inzaghi a Formello. Non si vogliono alterare gli equilibri dello spogliatoio e se dovesse esserci qualche movimento, sarebbe poco impattante. Al contrario sono già in corso le riflessioni in vista dell'estate. L'eventuale Champions sarebbe un incentivo per una serie di acquisti, comunque già in agenda.

CON RAIOLA - A centrocampo sicuramente arriverà almeno un volto nuovo. Milinkovic e Luis Alberto rappresentano delle certezze, così come Leiva. Parolo andrà in scadenza e gli sarà offerto il rinnovo di un altro anno, Cataldi sta diventando sempre più un titolare aggiunto. Con Berisha in cerca di rilancio, la Lazio pensa a una mezzala offensiva. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, con Raiola a novembre sono stati avviati i discorsi per Pablo Paulino Rosario del PSV. Nazionalità olandese, origini dominicane, è un classe '97 ed è valutato sui 10 milioni. In Eredivisie è tra i centrocampisti più quotati, un prospetto tra i più importanti. Con il super procuratore, tra i tanti di Pogba e de Ligt, qualcosa bolle in pentola. C'è ancora l'operazione Kishna da farsi perdonare, Rosario potrebbe essere l'occasione giusta.

LAZIO, LA PRIMA SEDUTA DEL 2020 A FORMELLO

CALCIOMERCATO LAZIO, I NOMI IN LISTA DI SBARCO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE