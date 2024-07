Lazio, Melli: "Baroni tecnico di buonsenso, vuole essere un vincente"

TUTTOmercatoWEB.com

C'è attesa per conoscere e per vedere in campo la Lazio di mister Baroni. Il tecnico si è presentato a Formello, in conferenza stampa, poco prima della partenza per Auronzo di Cadore fissata per l'11 luglio.

Su quanto detto dall'allenatore ecco il pensiero di Franco Melli ai microfoni di Radio Radio: "Un tecnico pieno di buonsenso. Credo che nel momento più alto della propria carriera, un uomo voglia rendersi migliore, gradevole, intelligente e vincente. Lui arriva in un campionato molto difficile per la Lazio in particolare, perché ci sono almeno 6 squadre più forti. Adesso toccherà vedere quanti punti perderà passando dalla teoria alla pratica. Credo che anche i giocatori, come lui, si debbano sentire nel momento più alto della loro carriera".