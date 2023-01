Lazio - Milan, Di Gennaro: "Ecco cosa mi aspetto dalla partita"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio e il Milan si giocano una grande occasione per la classifica. La penalizzazione della Juventus permette ai biancocelesti di avere una pretendente in meno per un posto in Champions, mentre i rossoneri non possono permettersi altri passi falsi se vogliono mantenere, seppur minimo, il divario con le altre. Antonio Di Gennaro, durante il suo intervento a TMW Radio, ha detto cosa si aspetta dal big match: "Il Milan se perde ancora comincia a essere un problema serio. Vedo un pareggio, anche se non servirà a nessuno".

CASO PLUSVALENZE E CLASSIFICA - L'ex giocatore ha parlato anche del caso che coinvolge la Juventus e dello stravolgimento della graduatoria: "La Juventus? Se vuole risalire la china, deve rischiare qualcosa di più Allegri. Sarà un bagno di sangue se la Juventus non va in Champions. Bisogna andare forte ora se ci si vuole provare. Con il Vlahovic di Firenze, Di Maria e Chiesa al top, come Pogba, può tentare".