Lazio, Milinkovic: "Se la squadra vince, la squadra è felice"

Al termine della partita fra Lazio e Udinese vinta dai biancocelesti per 1-0 alla Dacia Arena, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, come di consueto, ha lasciato ai social il suo pensiero: "Se squadra vince, squadra è felice! Regola molto semplice", ha scritto il Sergente. Una vittoria fondamentale per continuare la rincorsa alla Champions.