Lazio, Milinkovic sulla tavola da surf: "Addominali rimasti a Roma" - FOTO

Proseguono le vacanze dei giocatori della Lazio non impegnati negli Europei e con la Coppa America. Da Luiz Felipe e Leiva a Milinkovic, che su Instagram ha pubblicato una nuova foto: è in piedi sulla tavola da surf, pagaia in mano e fisico scultoreo. Forse per lui no però: "Sergente in vacanza.

Addominali rimasti a Roma", ha scritto. Ci scherza su, Sergio.

