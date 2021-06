Lazio, in Spagna e in Puglia: domenica "di tintarella" per Leiva e Luiz Felipe - FOTO

Domenica di mare per Leiva e Luiz Felipe. I due brasiliani hanno condiviso sui social a pochi minuti di distanza alcuni scatti che li ritraggono mentre prendono il sole. L'ex Liverpool, archiviata la stagione con la Lazio, si sta godendo alcuni giorni di relax con la famiglia in terra pugliese. Nella splendida Ugento, in particolare. Il difensore, invece, ha scelto Barcellona per le proprie vacanze. In attesa di riprendere a lavorare nella Capitale, e poi ad Auronzo di Cadore, ultimi momenti d'estate per i due biancocelesti.

