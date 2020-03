Lazio, Milinkovic vola ad alta quota: nella top 10 per duelli aerei vinti in Serie A

Milinkovic padrone del centrocampo. Il sergente sta regalando un campionato di livello, come tutta la Lazio. Difficile, se non impossibile, riuscire a sradicare il pallone dai suoi piedi. E dalla sua testa, soprattutto. Infatti, è primo tra i biancocelesti per duelli aerei vinti. Settimo nella graduatoria complessiva della Serie A, con un dato medio di 3,6. Primo Cornelius a 4,2. Completano il podio Thorsby e Dzeko. Insomma, Milinkovic vola ad alta quota. Lui e tutta la Lazio.

Campionato sospeso? Lo scenario possibile. E c'è un precedente che non sorride alla Lazio

Petagna, flirt con Viktorija Mihajlovic: "Ora solo amici, ma in futuro..."

TORNA ALLA HOMEPAGE