Lazio, Mimun: "La sconfitta con l'Inter ci può stare, ora diamoci da fare!"

Una sconfitta che brucia quella maturata ieri sera sul campo del Mezza. La Lazio, nonostante una buona prestazione è stata battuta per 3-1 dall'Inter interrompendo così la striscia positiva che durava da sei gare consecutive. Decisivi certamente gi errori della difesa ma ovviamente non tutto è perduto, già sabato contro la Sampdoria i biancocelesti sono chiamati a rialzare la testa. Questa l'analisi di Clemente Mimun, direttore del Tg5: "Ok la sconfitta con l'Inter ci poteva stare,ora gambe in spalla e diamoci da fare,il campionato è apertissimo e, per favore, basta Hoedt".

