FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: emergenza difesa, da valutare Radu

Preoccupa in casa Lazio la situazione riguardo le condizioni di Stefan Radu. Il difensore romeno ha riportato un problema muscolare nella seduta dell'antivigilia della sfida con l'Inter. Era rientrato comunque fra i convocati, sembrava essere in grado di scendere in campo ma durante il riscaldamento ha dato forfait. Le condizioni del romeno andranno quindi valutate in questi giorni, in vista della sfida di sabato contro la Sampdoria. Un suo recupero diventa di fondamentale importanza vista l'assenza di Luiz Felipe (operato alla caviglia) e di Hoedt, squalificato per la prossima partita dopo il giallo rimediato a San Siro. Recuperato Cataldi, in panchina con l'Inter, ai box c'è ancora Strakosha per un problema al ginocchio. L'albanese è rientrato dal ciclo di cure in Germania, ma non è ancora rientrato fra i convocati. Domani subito la ripresa per voltare pagina e proiettarsi alla Sampdoria. Inizio della seduta di scarico previsto per le 11.00.