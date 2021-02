Pippo Inzaghi: "Farò i complimenti a Simone, Lazio a Milano con personalità"

La Lazio perde a San Siro contro l'Inter, interrompendo la serie di vittorie consecutive di cui si era resa protagonista nelle ultime sei gare. Una brutta battuta d'arresto per Simone Inzaghi, che non è riuscito a centrare il settimo successo di seguito, subendo la forza di Lukaku e compagni. Anche il fratello del tecnico biancoceleste e attuale allenatore del Benevento, Filippo, ha parlato del match ai microfoni di Rai Sport: "Non posso permettermi di dare consigli a mio fratello perché è più bravo di me. Gli dirò che mi è piaciuta la personalità e che ha fatto la gara in casa dell'Inter. Questo è un sinonimo di grande squadra. Le partite si possono vincere o perdere, ma quando le perdi in questa maniera penso che sarà contento. Quando un allenatore vede giocare la propria squadra in quel modo e perdi solo per le invenzioni degli attaccanti dell'Inter. La Lazio ha fatto la partita e questo credo sia importante per la crescita della sua squadra".

Inter, Conte: "Lazio squadra tosta e di qualità, complimenti a Inzaghi"

Inter - Lazio, Pereira: "Guardiamo avanti. Sabato abbiamo un'altra sfida"

TORNA ALLA HOMEPAGE