Inter, Conte: "Lazio squadra tosta e di qualità, complimenti a Inzaghi"

L'Inter batte la Lazio a San Siro per 3-1 e balza al primo posto in classifica. Al termine del match, ai microfoni di Sky, Antonio Conte ha analizzato così la gara complimentandosi con la Lazio: "Sorpasso in classifica? Era un obiettivo, lo abbiamo fatto oggi contro una grande squadra. Faccio i complimenti alla Lazio e a Inzaghi perché è una squadra tosta, quadrata e con qualità, le 6 vittorie consecutive lo dimostrano. Sono molto contento soprattutto per i ragazzi. Perisic su Lazzari? Con lui abbiamo lavorato su questo ruolo, ora riesce a fare bene le due fasi. Non ha sbagliato niente in fase difensiva."