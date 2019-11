Lazio, Mimun: “Speriamo di far piangere il Lecce. Su Liverani…”

A qualche minuto dal fischio d’inizio di Lazio-Lecce, il direttore del Tg5 Clemente Mimun è intervenuto ai nostri microfoni, soffermandosi sulla sfida di questo pomeriggio contro i giallorossi: “Che partita mi aspetto? Spero come il Cagliari contro la Fiorentina. Ho visto i rossoblù straordinari, con un Nainggolan che verrà rimpianto sia dall’Inter che dalla Roma. Speriamo di far piangere gli amici del Lecce, dispiace per Liverani che è passato per di qua, ma secondo me era romanista”.

