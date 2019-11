Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: “Pronta un'offerta del Chelsea per Milinkovic”

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC - Gennaio si avvicina. Le temperature si abbassano, le ferie si avvicinano. Per tutti. Ma non per il calcio, che è pronto a infiammarsi nuovamente per il calciomercato invernale. La prima bomba per la Lazio arriva direttamente dall'Inghilterra, da una Capitale all'altra, da Londra a Roma. L'uomo nel mirino è sempre lui: Sergej Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio di mezza Europa. Secondo il Sunday Mirror, ora sarebbe il Chelsea la squadra più forte sul serbo. Lampard - riportano i media britannici - avrebbe già scritto una letterina ad Abramovich, il Babbo Natale blu dei londinesi. La richiesta è motivata dalla mancanza di un profilo simile nel centrocampo di Frankie, che alla corsa e ai muscoli di Kantè vorrebbe aggiungere anche i centimetri e la tecnica di Milinkovic. Ecco allora che il magnate russo avrebbe già pronta per il Sergente un'offerta da 80 milioni di euro, ma c'è un però. È la sentenza della FIFA che ha bloccato il mercato del Chelsea per due sessioni: una è già passata, quella estiva, l'altra sta per cominciare. Il prossimo 20 novembre verrà giudicato l'appello presentato dai Blues al tribunale arbitrale per lo sport. Se le cose dovessero andare come sperano a Stanford Bridge, il mercato di gennaio verrà sbloccato e il Chelsea potrebbe pensare di sferrare l'assalto già nella prossima finestra. Altrimenti tutto verrà rimandato in estate. Comunque resta difficile credere che, dopo aver rifiutato offerte persino più sostanziose, Lotito possa pensare di cedere il suo gioiello a campionato in corso.

