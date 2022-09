Lazio, missione terza vittoria consecutiva: ecco da quanto manca

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Riparte il campionato e per la Lazio c'è l'ostacolo Spezia.da superare. Oltre all'importanza della posta in palio e alla possibilità di rimanere nei piani nobili della classifica, per i biancocelesti è l'occasione per sfatare un tabù. Infatti qualora contro i liguri dovesse arrivare un successo sarebbe il terzo consecutivo dopo quelli con Verona e Cremonese. Un vero e proprio inedito nell'era Sarri che mai prima d'ora è riuscito a fare il tris. L'ultima volta che l'aquila ha ottenuto tre vittorie di fila risale alla stagione 2020/2021 dove addirittura ne arrivarono cinque contro Crotone, Udinese, Spezia, Verona e Benevento tra marzo e aprile. Per coltivare grandi ambizioni bisogna fare questo piccolo step che può fare una grande differenza.