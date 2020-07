Lazio, Morace sugli infortuni: "Troppe partite ravvicinate, non ci si allena"

Nella conferenza stampa prima di Lazio - Milan il tecnico Inzaghi ha parlato anche della situazione dell'infermeria biancoceleste. A Sky Sport Carolina Morace ha detto la sua sulla motivazione dei guai fisici frequenti in casa Lazio, ma anche di tutte le altre squadre: "Già è difficile inseguire la Juventus in condizioni normali, in questo momento è più difficile perché non c'è tempo per recuperare. Gli infortuni saranno sempre di più perché non ci si allena, ci sono troppe partite ravvicinate. E quindi il rischio di infortuni è sempre superiore".

