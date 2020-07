Lazio - Milan, l'arbitro della gara: ecco i precedenti con i biancocelesti

La 30ª giornata di Serie A TIM Lazio-Milan, in programma sabato 4 luglio 2020 alle ore 21:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese. Il fischietto abruzzese ha complessivamente diretto i biancocelesti in 22 occasioni, nelle quali la Lazio ha raccolto ben 15 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo incrocio tra Calvarese e la Lazio risale al derby del 26 gennaio scorso, prima ancora il fischietto classe 1976 aveva diretto la finale di Coca-Cola Supercup Juventus-Lazio. Nel corso di questa stagione, inoltre, Calvarese ha arbitrato la gara d'andata tra biancocelesti e rossoneri (match in cui la Lazio superò il Milan in trasferta per 2-1) e l’incontro perso dai biancocelesti in casa della SPAL. La Lazio è in assoluto la squadra più volte arbitrata in carriera dal fischietto di Teramo.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (sez. di Teramo)

Assistenti: Peretti – Bindoni

IV uomo: Giua

V.A.R.: Rocchi

A.V.A.R.: Carbone



