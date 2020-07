Serie A, si va verso l'anticipo di mezz'ora delle gare: l'incontro tra Lega e AIC

Da domani la Serie A potrebbe scendere in campo con nuovi orari di partenza. L'idea, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è quella di anticipare l'inizio di tutte e tre le finestre temporali, che oggi dividono le partite in pomeridiane (17.15), serali (19.30) e notturne (21.45). Il tema sarà affrontato da Lega e Associazione calciatori oggi. Nel caso in cui si optasse per una nuova soluzione, tutte le gare sarebbero anticipate di mezz'ora. Il nuovo programma sarebbe così organizzato con partenze alle 16.45, 19 e 21.15. Tra una partita e l'altra devono infatti trascorrere sempre due ore e un quarto. La proposta dovrebbe vedere d'accordo anche l'AIC, che ancor prima della ripresa del campionato contestava le partite fissate al pomeriggio che, poiché svolte con alte temperature, avrebbero condizionato la salute dei giocatori e lo spettacolo da offrire al pubblico. La criticità resta, ma da calendario le partite pomeridiane rimangono ormai soltanto tre: il derby di Torino, Lazio-Sassuolo e Verona-Atalanta. E le condizioni esterne, anticipando di trenta minuti, rimangono più o meno le stesse. D'accordo sul nuovo programma Lega e televisioni, con gare che per le tv ritornerebbero in orari di maggiore audience. Nelle riunioni andrà trovata l'intesa definitiva, già oggi può arrivare l'ufficialità.

FORMELLO - Lazio, nuovo stop per Marusic: Inzaghi aspetta Leiva o Cataldi

Calciomercato Lazio, dal mazzo spunta Rose: Tare sonda il terreno per l'esterno

TORNA ALLA HOMEPAGE