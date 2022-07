Lazio, Moro: “Primo anno complicato. Pedro? Il più forte di tutti”

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post allenamento, Raul Moro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per farre un bilancio di questo primo anno con Sarri e esprimere le sue sensazioni sul futuro e su questi undici giorni di ritiro. Queste le sue parole: “Sto bene, è duro il ritiro però è quello che dobbiamo fare per arrivare pronti al campionato. Stiamo lavorando tanto, alla fine è quello che ci chiede la Serie A che è un campionato molto fisico e tattico e bisogna arrivare pronti. Sarri ci chiede di chiudere gli spazi per non far passare gli avversari"

BILANCIO – “Il primo anno me l’aspettavo differente. I primi mesi non pensavo di giocare così poi alla fine non ho avuto molto spazio, ma mi impegnerò al massimo per lavorare di più. Alla fine, Torino è la città in cui ho più bei ricordi. La foto con Ciro e Cristiano dove Ciro lottava per la Scarpa d’Oro. Spero di approfittarne di più quest’anno, è il mio obiettivo. Tutti voglio giocare di più, quest’anno cercherò di cogliere ogni opportunità e dare il massimo”

CRESCITA – “Sono cresciuto stando un anno con i grandi e so come funziona, ma posso migliorare tantissimo. Devo guardare Pedro, Ciro, Zaccagni e Felipe Anderson e imparare da loro. L’aspetto più importante? Quello che sto cercando di migliorare è l’aggressività perché in questo campionato fa la differenza. Pedro? Quando parlo con amici e famiglia dico sempre che è il giocatore più forte con cui ho giocato nella mia breve carriera. Come giocatore è un 10 ma come persona è un cento. Romero? Quando ho iniziato mi vedevo con i grandi, poi quando ho saputo che sarebbe arrivato gli ho scritto per dargli il benvenuto e da lì è iniziata una bella amicizia che durerà sempre”

CANCELLIERI – "La semifinale di coppa italia me la ricordo bene, il mister ci aveva avvertito che era il più forte. È potente, fisico ha un buon tiro”

