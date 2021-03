Lazio, morte Guerini: i messaggi di cordoglio dei compagni di squadra - FOTO

Incredibile tragedia che ha lasciato sotto shock il mondo Lazio e in generale il mondo del calcio. Il classe 2002 Daniel Guerini in forze alla Primavera di mister Menichini nella serata di oggi ha perso la vita in un incidente stradale. Una notizia terribile che ha sconvolto anche tutti i compagni di squadra del calciatore che hanno voluto ricordarlo tramite dei pensieri sui social. "Riposa in pace Guero" è il messaggio di Valerio Marinacci, "Riposa in pace" è invece il pensiero di Zappala. Anche Furlanetto Enzo Adeagbo e Nasri Kaïs hanno seguito la scia dei compagni: "Riposa in pace amico mio".

"Non ci voglio ancora credere Guero... Oggi pomeriggio ci siamo allenati insieme e ora non ci sei più. Riposa in pace ovunque tu sia", questa invece la dedica di Marzio Pica. "Non ci sono parole. Riposa in pace campione, resterai sempre nei nostri cuori", le parole di Simone Pino e ancora De Angelis: "Non ci posso credere, non doveva succedere! Riposa in pace Guero grande laziale e grande giocatore sarai sempre nei nostri cuori".

Con il passare delle ore i messaggi non possono che aumentare: "Sarai sempre con noi, ciao Guero", scrive Bertini e Castigliani: "Resterai sempre nei nostri cuori cazzuto" . Chiudono questa serie infinita di messaggi, le parole di Mattia Peruzzi: "Non ci credo, non doveva succedere. Riposa in pace amico, sarai sempre con noi, fino alla fine".