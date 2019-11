Lazio, murales dedicato a Diabolik a Roma - FOTO

Un omaggio per Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili ucciso lo scorso 7 agosto. Dopo gli striscioni a lui dedicati da tantissime tifoserie in tutta Europa, la coreografia dei supporter dell'Inter prima della partita contro il Lecce e la scenografia della Curva Nord nell'ultimo derby, stavolta è una via di Roma ad onorarne la memoria. A Torpignattara, più precisamente in via Pietro Rovetti, sul muro di un palazzo tra i cortili delle case popolari è comparso un murales con il volto di Diabolik. Immancabile la sciarpa della Lazio al collo, simbolo di quella fede che per tanti anni lo ha spinto a seguire ovunque i colori biancocelesti.

