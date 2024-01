Lazio - Napoli, le probabili formazioni: Castellanos ok, Luis Alberto...

Lazio, il Napoli è vicino e l'Olimpico attende solo il fischio d'inizio. Domenica 28 gennaio la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo per la 22° giornata di Serie A, importantissima per i biancocelesti. Fuori Zaccagni e Immobile per squalifica, momento ottimale per l'esterno biancoceleste per poter recuperare dal problema all'alluce. Ai box, Patric, alle prese con un problema alla spalla destra, per questo al suo posto dovrebbe essere confermata la coppia formata da Gila e Romagnoli. Nuovi ballottaggi in centrocampo dove, Luis Alberto se la gioca con Vecino, rimanendo in leggero vantaggio visto il turno di riposo contro l'Inter in Supercoppa italia. In difesa, dubbio tra Lazzari e Pellegrini, l'ex Juve potrebbe spuntarla visto gli ultimi ingressi positivi. In attacco, grandissima notizia per Sarri che ha recuperato Castellanos dall'infortunio. Sulle fasce Isaksen a destra, Felipe Anderson a sinistra.

LAZIO - NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All: Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrøm. All. Mazzarri