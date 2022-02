Lazio-Napoli, occhio ai diffidati: tre big a rischio squalifica

La Lazio affronterà il Napoli domenica alle 20.45, attenzione ai cartellini: sono tre i giocatori a rischio per il match contro il Cagliari

La Lazio aspetta il Napoli all'Olimpico, la partita - in programma domenica sera - sa di spartiacque per il campionato biancoceleste. Ottenere un risultato positivo contro una big come la squadra di Spalletti sarebbe propulsore per le ambizioni Champions della Lazio. La buona notizia per Sarri è il recupero di Mattia Zaccagni, squalificato in Europa League, pronto a tornare a disposizione contro i partenopei. Non ci sono squalificati tra le fila laziali, così come tra quelle napoletane. Nella Lazio, a meno di sorprese in queste ultime ore, l'unico indisponibile sarà l'infortunato Lazzari. Tre giocatori sono invece diffidati e a rischio squalifica per il match successivo, quello in programma sabato 5 marzo, contro il Cagliari, alla Sardegna Arena: si tratta di Marusic, Luiz Felipe e Pedro. Tre elementi importanti per lo scacchiere di Sarri.