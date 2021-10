Lazio, nel mirino c'è l'Inter: le condizioni di Immobile e Zaccagni

Mancano circa 10 giorni alla gara contro l'Inter ma Maurizio Sarri, complice la sosta per le Nazionali, è già proiettato alla sfida con i nerazzurri. Se da una parte la sosta non ha permesso alla Lazio di tornare subito in campo e mettersi alle spalle la brutta sconfitta subita a Bologna, dall'altra ha dato modo al tecnico di cercare di recuperare gli infortunati per avere a disposizione tutti gli effettivi. Stiamo parlando nello specifico di Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, il primo out nell'ultima gara e l'altro fuori da 4 giornate.

RECUPERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, filtra ottimismo per vedere entrambi almeno tra i convocati per Lazio - Inter. Immobile continua il lavoro differenziato, 10 giorni sono il tempo minimo necessario per riprendersi dal suo tipo di infortunio (ne sono passati 7) e all'inizio della prossima settimana svolgerà nuovi controlli. L'ex esterno del Verona invece è tornato ad allenarsi in gruppo e questo lascia ben sperare visto che ci sono ancora diversi giorni a disposizione. Ha saltato solo la partitella finale per precauzione, ma dopo il rallentamento dei giorni scorsi ora viaggia verso il recupero.

