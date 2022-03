Lazio, nel riscaldamento maglia speciale per l'Ucraina - FT

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio dice "stop alla guerra in Ucraina". Nel riscaldamento, prima del fischio d'inizio contro il Venezia, i biancocelesti sono scesi sul prato dell'Olimpico indossando una maglia speciale per sostenere il popolo ucraino: sfondo bianco, bandiera ucraina all'altezza del petto con la scritta "stop the war in Ucraine", il sibolo della pace e l'aquila laziale. La t-shirt indossata dalla squadra di Sarri è in vendita nei Lazio Style 1900 Official Store e nei punti vendita dello stadio, il ricavato sarà interamente devoluto per iniziative concrete per i cittadini ucraini.