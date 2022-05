Lazio, Nesta: "Pagato il cambio di modulo, serve ancora tempo"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Alla Hall of Fame del Calcio Italiano, questo pomeriggio a Firenze, era presente anche Alessandro Nesta. L'ex difensore, oltre a commentare il successo del Milan, ha rilasciato ai cronisti presenti una battuta sulla stagione della Lazio al primo anno con Sarri in panchina. Tempesta Perfetta ha detto sul cammino dei biancocelesti: "La Lazio ha pagato il cambio di modulo con Sarri. Per arrivare al prodotto finale credo ci voglia un po' di più".