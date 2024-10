Lazio, niente Germania per Reita: è un nuovo giocatore del Monza

C'erano tante big europee su Francesco Reita, giovane talento classe 2008 che fino alla scorsa stagione ha giocato nella Lazio. A giugno si è svincolato dal club biancoceleste: su di lui era spuntato l'interesse di squadre come il Lipsia e il Borussia Dortmund. Alla fine, però, non se n'è fatto nulla: ora è un nuovo giocatore del Monza.

Questo il comunicato del club: "Francesco Reita è un nuovo calciatore della Primavera di AC Monza. Il centrocampista, svincolato e in precedenza alla S.S. Lazio, entra a far parte della famiglia biancorossa. Nato a Napoli il 23 ottobre 2008, muove i primi passi nel Real Casarea, sino a esplodere nelle giovanili della S.S. Lazio, dove realizza sette reti in dodici giornate nel campionato Under 15 e quindici gol e otto assist in ventidue gare nell’Under 16. Numeri importanti che certificano il valore e il talento del calciatore, protagonista con la maglia Azzurra della Nazionale Under 16. Un cammino verso nuovi traguardi continua, in maglia biancorossa. Benvenuto Francesco!".