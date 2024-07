Lazio, un altro giovane talento dice addio: di chi si tratta

RASSEGNA STAMPA - Tutti in fuga verso la Bundesliga. L'Italia in questo mercato sta perdendo alcuni dei suoi migliori giovani talenti. Il primo è stato Inácio Samuele Piá, figlio d'arte classe 2008 che ha lasciato l'Atalanta per accasarsi al Borussia Dortmund. Lo stesso percorso l'ha fatto Luca Reggiani (2008), passato ai gialloneri dal Sassuolo. Simile la storia per Guido Della Rovere (2007), dalla Cremonese al Bayern Monaco, e per Andrea Natali (2008) al Bayer Leverkusen.

Di questo fenomeno ne sta risentendo anche la Lazio, in procinto di perdere un suo gioiellino dopo gli addii dolorosi di Dutu e Sardo. Si tratta di Francesco Reita, centrocampista classe 2008. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società si era mossa per blindarlo, gli accordi sembravano ormai chiusi. Poi lo stop improvviso e il cambio di rotta.

Il ragazzo andrà in Germania: su di lui ci sono sia il Lipsia che il Borussia Dortmund. Firmerà un nuovo contratto una volta compiuti i 16 anni il prossimo 23 ottobre. Si trova già in terra tedesca, è lì con il padre che l'ha accompagnato. La fuga dei talenti prosegue, è sempre più difficile pareggiare le offerte dei club della Bundesliga. E la Lazio si mangia le mani per un altro talento.