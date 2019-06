Lazio, niente riscatto per Palombi: il Lecce guarda da un'altra parte

Il calciomercato ancora non ha preso ufficialmente il via, ma c'è già una Lazio che torna a Formello. Sono i vari giocatori in giro per i prestiti, che scadranno il prossimo 30 giugno. Tra questi anche Simone Palombi: stando al sito specializzato SoloLecce.it, il club neopromosso non ha intenzione di trattenere in Puglia l'ex attaccante della Primavera biancoceleste. Termina così la parentesi in prestito per Palombi, che nel mese di luglio sarà valutato dalla società per decidere insieme il futuro. All'orizzonte c'è una nuova occasione, magari rimanendo nella massima serie.