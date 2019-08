Lazio, non solo l'Academy: l'ex Ledesma in pole per la panchina della Luiss

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e detto basta al calcio giocato, Cristian Ledesma non intende minimamente starsene con le mani in mano: non solo responsabile di una scuola calcio giovanile da lui fondata, l'ex capitano della Lazio potrebbe intraprendere sin da subito la carriera d'allenatore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ledesma sembrerebbe infatti in pole per sedersi sulla panchina della Luiss, squadra universitaria iscritta al campionato Promozione, andando a sostituire un altro ex Lazio come Roberto Rambaudi. Per adesso ancora nulla di ufficiale, ma Ledesma resta il favorito numero uno.

