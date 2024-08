Lazio, Noslin a LSC: "Sono felice, ora sotto contro il Venezia"

La girata di testa perfetta di Noslin permette alla Lazio di battere il Cadice e di vincere il Trofeo Carranza. Al termine della sfida proprio il numero 14 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel: "L'esultanza con Del Rosso? Era una promessa fatta prima della partita. Per me l'inizio è stato un po' difficile ma tutto lo staff mi ha aiutato da subito. Qui sono felice e pian piano raggiungerò il top della forma". Poi sulla gara contro il Venezia: "Il primo obiettivo è vincere domenica, non mi sono prefissato un numero di gol il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra".

Pubblicato il 10/08