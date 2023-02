Lazio, novità per i tifosi: arriva la gift card in collaborazione con PlanetPay

Fonte: Lazio Style Channel

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Lazio ha ufficializzato l'importante novità per i tifosi: in collaborazione con PlanetPay arriva la gift card utilizzabile presso gli store ufficiali. Di seguito la nota con tutte le informazioni:

"La GIFT CARD è una tessera non nominativa al portatore emessa dalla S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A. (società con sede in Via di Santa Cornelia n.1000 – 00060 Formello Codice Fiscale e Partita IVA 07219141004) in collaborazione con PLANET ENTERTAINMENT S.r.l. (società con sede in Viale dell’Arte 25 – Roma Codice Fiscale e Partita IVA 14877411000). La GIFT CARD è distribuita presso i seguenti punti vendita Lazio Style 1900: LAZIO STYLE 1900 VIA DI PROPAGANDA – Telefono + 39066781574 – Via di Propaganda, 8A/8B/9/10 - 00187 Roma (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00; LAZIO STYLE 1900 ROMAEST – Telefono + 390622510795 – Via Collatina Km 12,800 – 00132 Roma (RM) – Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 21:00; LAZIO STYLE 1900 VIA CALDERINI – Telefono + 390632541745 – Via Guglielmo Calderini 66/C – 00196 Roma (RM) - Aperto dal Lunedì al Sabato dalle 10:00 alle20:00 (tutte le Domeniche con partita in casa il negozio sarà aperto 5 ore prima dell'inizio della partita stessa); LAZIO STYLE 1900 PARCO LEONARDO – Telefono + 390665499801 – Viale Bramante,19 - Parco Leonardo 00054 Fiumicino (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Presso la rete di distribuzione PlanetPay consultabile al seguente link. La GIFT CARD viene consegnata al Cliente al momento dell’acquisto ed è utilizzabile immediatamente nel rispetto delle presenti condizioni. La GIFT CARD è utilizzabile tassativamente entro il termine di scadenza, fissato nel 31/12/2023".

DOVE UTILIZZARLA - "La GIFT CARD è valida ed utilizzabile esclusivamente in Italia per l’acquisto degli articoli offerti in vendita solo nei seguenti punti vendita Lazio Style 1900: LAZIO STYLE 1900 VIA DI PROPAGANDA – Telefono + 39066781574 – Via di Propaganda, 8A/8B/9/10 - 00187 Roma (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00; LAZIO STYLE 1900 ROMAEST – Telefono + 390622510795 – Via Collatina Km 12,800 – 00132 Roma (RM) – Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 21:00; LAZIO STYLE 1900 VIA CALDERINI – Telefono + 390632541745 – Via Guglielmo Calderini 66/C – 00196 Roma (RM) – Aperto dal Lunedì al Sabato dalle 10:00 alle 20:00 (tutte le Domeniche con partita in casa il negozio sarà aperto 5 ore prima dell'inizio della partita stessa); LAZIO STYLE 1900 PARCO LEONARDO – Telefono + 390665499801 – Viale Bramante,19 - Parco Leonardo 00054 Fiumicino (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. La GIFT CARD non è utilizzabile in altri punti vendita e/o esercizi commerciali né per

effettuare acquisti online, neanche sui siti web ufficiali Lazio Style 1900 e/o S.S. Lazio S.p.A. e/o PlanetPay. La GIFT CARD costituisce meramente una modalità di pagamento e non è intesa in alcun modo quale strumento di investimento e/o una sollecitazione di risparmio".

CARATTERISTICHE - "La GIFT CARD sarà disponibile nel taglio 20,00 €; 50,00€ e 100,00 €. Non sono ammessi tagli diversi. Per l’acquisto della GIFT CARD non potranno essere applicati sconti e/o promozioni di alcun tipo. Al momento dell’emissione non sono addebitati costi di emissione, né di attivazione, né commissioni per l’utilizzo. Non è ricaricabile. Viene attivata in cassa al momento dell’acquisto della stessa, versando l’importo scelto attraverso i mezzi di pagamento accettati nei punti vendita (non saranno accettati per l’acquisto altre gift cards o buoni merce o voucher emessi dal Venditore o da terzi in occasione di particolari iniziative promozionali). Al momento dell’acquisto sarà consegnato al Cliente un documento di emissione

con l’indicazione dell’importo e delle caratteristiche della GIFT CARD. La GIFT CARD non è spendibile in più soluzioni e può essere utilizzata fino a

completo esaurimento del valore, infatti dovrà essere spesa obbligatoriamente per l'intero importo acquistato e in nessun caso sarà possibile liquidare la parte residua in contanti. Qualora il valore della GIFT CARD non venisse esaurito entro la scadenza della stessa, il Cliente non avrà diritto a rimborsi di alcun tipo. La GIFT CARD non è convertibile in denaro ed il saldo della stessa non potrà essere restituito al Cliente sotto alcuna forma. La GIFT CARD è valida solo nel Paese in cui è stata attivata ovvero in ITALIA. Non può essere utilizzata per acquistare altre GIFT CARD. Se il valore della GIFT CARD è insufficiente per effettuare l’acquisto desiderato, l'importo mancante dovrà essere versato dal Cliente utilizzando le modalità di pagamento accettate nei punti vendita Lazio Style 1900. L'importo associato alla carta non matura interessi. Non saranno accettate GIFT CARD che non presenteranno l’ologramma originale SS Lazio o che siano manomesse, alterate o sulle quali siano riportate diciture differenti da quelle prestampate. Non saranno accolte integrazioni manuali sulle stesse".

SMARRIMENTO O FURTO - "La GIFT CARD è al portatore, non è nominativa e può essere utilizzata da chiunque la presenti per effettuare un acquisto. Il possessore della carta è l’unico responsabile dell’utilizzo e della custodia della stessa. In caso di furto, smarrimento o danneggiamento la Carta non potrà essere bloccata, sostituita né rimborsata. In nessun caso potrà essere attribuita al Venditore e/o al Punto Vendita alcuna responsabilità per uso improprio o fraudolento delle GIFT CARDS da parte di terzi. Le GIFT CARDS ottenute con qualsiasi mezzo fraudolento o illegale saranno considerate nulle ed inefficaci, non potranno essere utilizzate per l’acquisto di articoli e il prezzo per l’acquisto non potrà essere rimborsato".

UTILIZZO - "L'emissione e l'utilizzo di una GIFT CARD implica l'accettazione delle presenti condizioni, reperibili sul Sito e presso i punti vendita Lazio Style 1900/PlanetPay e valide sino ad esplicita modifica o sostituzione delle stesse. Il Venditore si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo della GIFT CARD e di intervenire in caso di accertate violazioni. Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Per maggiori dettagli il Cliente può consultare la privacy policy al seguente link".