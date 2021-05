Lazio, occhio ai diffidati: i calciatori che rischiano di saltare il Sassuolo

Ultimi 120 minuti per la Lazio che ha l'occasione di chiudere al meglio il suo campionato. I biancocelesti affronteranno prima il Torino all'Olimpico (martedì 18) e poi il Sassuolo al Mapei nel weekend. Nel recupero contro i granata la squadra di Inzaghi deve far attenzione anche ai cartellini gialli perché la lista dei calciatori diffidati è davvero lunga. Sono ben sei i calciatori che rischiano di saltare il match con i neroverdi in caso di sanzione contro il Toro. Si tratta di Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Parolo.