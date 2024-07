Lazio, Oddi fiducioso sul mercato. E sugli abbonamenti: "Il dato dimostra..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato in entrata della Lazio è momentaneamente fermo per lasciare spazio alle uscite che rappresentano ora la priorità. In merito alla possibilità che la società riesca a mettere a segno un altro colpo, entro la fine della sessione estiva, si è espresso Giancarlo Oddi. Le sue considerazioni ai microfoni di Radiosei: "Mi auguro che anche la Lazio, come altri club, riesca a portare a casa un nome importante. Diciamo che un colpetto me l’aspetto".

Poi, per concludere, ha detto la sua sulla campagna abbonamenti: "Intanto, il dato sulla vendita degli abbonamenti, dimostra che il laziale c’è sempre stato e sempre ci sarà. È successo anche nei momenti peggiori. Mi aspetto che continuino ad andare allo stadio al netto di una contestazione che potrà continuare”.

