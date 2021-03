Lazio, Orsi: "Non sono così convinto che Inzaghi firmerà il contratto"

Ansia e preoccupazione aleggiano nella testa dei tifosi della Lazio. Il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi tarda ad arrivare e pare che la sosta non avvicinerà le parti. Fernando Orsi, ex portiere laziale e commentatore di Sky Sport, a TMW Radio ha voluto esprimere la sua opinione: "Sono 4-5 mesi che sia Lotito che Inzaghi dicono che va tutto bene, che sono padre e figlio e che prima o poi si firma, ma non lo stanno facendo. Qualcosa c'è, non mi sembra una situazione lineare. Vediamo come si posiziona la Lazio, se va in Champions o no: non sono così convinto che Inzaghi firmerà il contratto, e per me non sarebbe nemmeno una tragedia. Ha avviato un ciclo importante e fatto un grandissimo lavoro: se va da un'altra parte, sarebbe per lui una crescita professionale. Sta nella normalità delle cose nel calcio".

CERTEZZE - "Quando Simone aveva iniziato nella Lazio usava la difesa a quattro, poi passando al 3-5-2 ha trovato grandissime soddisfazioni. Anche gli ultimi acquisti sono andati in quella direzione, ma non ho dubbi che lui sappia cambiare. Farebbe benissimo ugualmente giocando a quattro dietro: la scelta sempre sui soliti è perché si fida di quelli che gli hanno portato coppe e piazzamento Champions League, ma anche perché il mercato non lo ha soddisfatto appieno".

CORSA CHAMPIONS - "Il Napoli è rientrato in corsa per il quarto posto, e la Juventus ha perso certezze perché è rientrata nel mischione. L'Atalanta va come un treno, la Lazio può rimettersi in corsa e anche la Roma è sempre lì. Tranne Inter e Milan, per me le altre si giocano il posto e fa impressione che una di queste sia la Juve".