Lazio, otto anni fa il debutto in biancoceleste di Felipe Anderson: l'omaggio del club - FOTO

I tifosi della Lazio si godono nuovamente Felipe Anderson. Il brasiliano, dopo aver deciso di cambiar aria e approdare in Inghilterra per vestire la maglia del West Ham, ha tentato di ritrovarsi tra le fila del Porto di Conceiçao. Niente di fare, è con la casacca biancoceleste che "Pipe" si esalta. Il club gli ha dedicato in questi minuti un post sul proprio profilo Instagram, ricordando la data del suo esordio con la Lazio: "Esattamente otto anni fa Felipe Anderson debuttava in Serie A con la nostra maglia". Era il 6 ottobre del 2013 e la squadra era impegnata all'Olimpico contro la Fiorentina.

