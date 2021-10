Inghilterra, allarme no-vax. Un calciatore esce allo scoperto: "Ho preso due volte il Covid"

Scatta un vero e proprio allarme no-vax. Due terzi dei calciatori che giocano in Premier League, riporta Sport Mediaset, non sono vaccinati. E non solo, perché solamente sette club hanno oltre il 50% dei giocatori coperti dalla doppia dose dell'antidopo anti-Covid. Tanti, troppi, i calciatori "no-vax". Uno di questi è Callum Robinson, 26enne attaccante del West Bromwich: "Ho preso due volte il Covid, ma non mi sono vaccinato. Più avanti potrei cambiare idea, ma in questo momento non sono vaccinato".

La Lega inglese ha intenzione di lanciare una serie di incentivi economici diretti ai club con il maggior numero di vaccinati. Questo per convincere gli indecisi ed evitare che possano saltare delle gare a causa dei contagi, anche in previsione di un possibile aumento dei casi nella stagione invernale. Quella che riguarda il calcio è per l'Inghilterra una situazione paradossale: il Regno Unito è infatti uno dei primi paesi ad aver avviato una massiccia campagna di vaccinazione.

Lazio - Inter, per il match dell'Olimpico torna il servizio BusInsieme: le info

Lazio, Lotito diffida Gravina e Dal Pino: "Chiesto immediato reintegro"

TORNA ALLA HOMEPAGE