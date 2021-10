Lazio - Inter, per il match dell'Olimpico torna il servizio BusInsieme: le info

Spazio alle Nazionali e campionato fermo ma al ritorno in campo la Lazio sarà chiamata alla difficile sfida dell'Olimpico contro l'Inter dell'ex Inzaghi. La società, tramite un comunicato, ha informato i tifosi che per il match sarà attivo nuovamente il servizio di BusInsieme: "La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio - Inter in programma Sabato 16 Ottobre 2021 ore 18:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo stadio Olimpico riservato a un limitato numero di posti".

I pullman, che si muoveranno da 17 diverse zone della città, giungeranno allo stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina.

Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in Via Della Macchia Della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. I bus esporranno un cartello indicante il punto d’incontro.

QUI PER TUTTI I PUNTI DI INCONTRO

