Lazio, Paganin: “Bayern Monaco? Sono partite che ti fanno crescere”

Massimo Paganin, ex difensore di Inter e Atalanta, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare il momento in casa Lazio in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco: "È un percorso di crescita, è importante superare partite con squadre di livello superiore. Sono partite però che ti fanno crescere, ti fanno capire i tuoi limiti. Devi solo imparare. Poi prendere 4 gol sembra che sia stato un disastro. Gli errori si commettono quando i giocatori vengono portati al limite. In situazioni normali non ci sono. Devi giocare a viso aperto, giocando la partita e non arroccandoti in difesa".