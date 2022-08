Lazio, Paganin: "Ecco le mie impressioni sulla stagione che verrà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno all'inizio del campionato fissato per il weekend che precede Ferragosto. La Lazio è pronta, Sarri e i suoi non vedono l'ora. Si prospetta una stagione intensa per i biancocelesti dovuta soprattutto agli impegni in programma, c'è attesa per capire come si gestiranno le aquile e soprattutto come approcceranno alla stagione anche in relazione ai nuovi acquisti. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso l'ex calciatore Antonio Paganin. Queste le sue aspettative: "Sulla Lazio sono molto curioso, ho l'impressione che sarà uno spartiacque per capire se il gioco di Sarri si realizzerà o meno"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

FORMELLO - Lazio, ultimo allenamento prima della partenza: in tre a parte

Napoli, Mertens sarà cittadino onorario della città: le parole del sindaco Manfredi