FORMELLO - Lazio, ultimo allenamento prima della partenza: in tre a parte

FORMELLO - Lazio in campo per la seduta mattutina, poi nel pomeriggio la partenza per la Spagna. Finalmente Sarri può lavorare con la rosa al completo, eccezion fatta per Acerbi, Akpa-Akpro e Luis Alberto. Per loro differenziato rispetto al resto del gruppo. Dopo il lavoro di attivazione sul campo adiacente, subito partitella a campo ridotto. Gila provato al fianco di Kamenovic e Casale, mentre dall'altra parte Patric e Romagnoli. Contro il Valladolid il centrocampo potrebbe essere versione scorsa stagione, con Milinkovic e Basic ai lati di Cataldi. Davanti Pedro e Zaccagni si giocheranno il posto per completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Seduta conclusa con le prove tattiche 11 contro 0.