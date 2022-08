Napoli, Mertens sarà cittadino onorario della città: le parole del sindaco Manfredi

TUTTOmercatoWEB.com

Dries Mertens sarà cittadino onorario di Napoli. A dare la notizia è proprio il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che a margine del Consiglio comunale ha così affermato: "Avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza oraria per Dries Mertens, mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportiva e alla città, mi augurò che continuerà a farlo. Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli”.