Lazio, Pagni: "Bravo Lotito a scegliere Tare e Inzaghi"

Lottare per lo Scudetto è possibile, lo dicono i numeri. Ai microfoni di TMW è intervenuto Pagni, ds che ha collaborato con top manager come Sartori, Lo Monaco, Mirabelli e anche Lotito: “Lotito è stato bravo a conquistare tutto il popolo e ad avvalersi di un direttore sportivo di grande livello come Igli Tare. Oggi la Lazio ha costruito in casa un allenatore come Simone Inzaghi che oltre a mostrare appartenenza e qualità del lavoro coinvolge tutto il suo staff e si vedono i risultati. Da due o tre anni inoltre la Cantera Lazio grazie al lavoro di Bianchessi sta ottenendo grandi risultati”.

Genoa - Lazio, esodo biancoceleste: previsti 5 mila tifosi a Marassi

Lazio, Canigiani: "Esodo a Genova. Torna la promozione Sky per il Bologna"

Torna alla home page