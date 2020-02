Genoa - Lazio, esodo biancoceleste: previsti 5 mila tifosi a Marassi

Lì, dove l'aria è rarefatta e servono le bombole di ossigeno per respirare. La Lazio è a un passo dalla cima, che al momento si chiama Juventus. I biancocelesti stanno compiendo un percorso straordinario, coronato da vittorie ed emozioni uniche. Come l'ultima con l'Inter, che è valsa il secondo posto. Ora c'è il Genoa, altra battaglia all'interno della guerra chiamata Scudetto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio avrà al seguito il solito manipolo irrefrenabile di tifosi. Un esodo, 5 mila biancocelesti pronti a seguire Immobile e compagni. Lunedì il settore ospiti si è esaurito in un batter d'occhio. così il club rossoblù ha dato la possibilità di acquistare biglietti anche nei settori non ancora al completo. A Genova è completamente libera la Gradinata Sud, capienza 9 mila posti, che sarà con ogni probabilità colorata principalmente di bianco e celeste. Già 2 mila i tagliandi acquistati in tale settore, di cui 1.500 posti adiacenti a quelli riservati al settore ospiti. Il numero è destinato a salire, la Lazio avrà al proprio fianco un esercito per conquistare l'ennesimo strepitoso successo.

