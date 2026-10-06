Lazio, Pandev pazzo di Frattesi: "Sente la porta e nel gioco di Gattuso..."

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Anche Davide Frattesi, come Goran Pandev, ha vestito le maglie di Lazio e Inter. Il macedone facendo, però, il percorso inverso dell'italiano. Ed è proprio di quest'ultimo che, nel corso di Crazy Calcio Show (programma Twitche della Gzzetta dello Sport, ha parlato Pandev elogiandone le caratteristiche.

"Nelle stagioni precedenti, c’era Barella che era in grado di fare 8-10 reti in campionato, ma Frattesi è uno che sente la porta. Inoltre, il 4-3-3 che sta proponendo la Lazio è perfetto per lui, perché premia i suoi inserimenti. Sa dove può arrivare il pallone e sente la porta" ha spiegato il macedone. Se andiamo a vedere le sue statistiche, è difficile che sbagli quando si trova davanti al portiere. Anche il gol a Udine non era affatto semplice, così come tanti altri. Spesso si sminuisce, si pensa che arrivando da dietro sia tutto più facile, ma la maggior parte dei suoi gol non lo sono affatto".