Lazio, Pandev: "Sarò sempre grato! Volevo restare, ma Lotito..."

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© foto di Alessandro Pizzuti

Nel corso dell'intervista rilasciata a Crazy Calcio Show, programma della Gazzetta dello Sport su Twitch, Gorand Pandev ha parlato della sua avventura alla Lazio.

"La Lazio per me ha rappresentato tantissimo perché mi ha dato l'opportunità di giocare nei più grandi palcoscenici, soprattutto in Champions League. È con i biancocelesti che ho cominciato a giocare in Serie A con maggiore continuità".

"Ringrazierò la Lazio per tutta la vita, porto tutti nel cuore. Ho rispettato sempre questa maglia, per la quale ho dato il massimo. Se adesso che non gioco più da quattro anni, che sono in pensione, mi guardo indietro, le partite più belle le ho fatte con la maglia della Lazio. Ma questo non lo dico solo io. Se lo chiediamo anche ai miei procuratori, i miei amici, lo confermeranno".

"La Lazio in quel momento era tutto per me. Io volevo rimanere a tutti i costi alla Lazio però, come tutti sanno a Roma, per prolungare il contratto era una questione lunga, si andava avanti per giorni, si aspettava Lotito anche 24 ore nel suo ufficio, dove non si presentava mai. Stavo da Dio, gente mi voleva bene, giocavo bene, ho preso quella fiducia, a Roma stavo da Dio veramente. Speravo di prolungare il contratto e di rimanere là, perché non mi andava tanto di cambiare".