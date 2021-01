Lazio - Parma, torna Strakosha tra i pali: occasione per Pereira e Muriqi

La Coppa Italia, si sa, è spesso un'occasione di mettersi in mostra per chi di solito gioca meno. Sarà così anche per la Lazio questa sera negli ottavi di finale contro il Parma. Simone Inzaghi farà un po' di turnover e manderà in campo alcuni giocatori che in questa prima parte di campionato si sono visti poco. Su tutti chiaramente i nuovi acquisti dai quali ci si aspetta segnali importanti dati gli investimenti fatti in estate, ma anche chi quest'anno ha perso il posto da titolare finendo, almeno in apparenza, un po' ai margini della sqadra.

LE SCELTE - Stiamo parlando, in quest'ultimo caso, di Thomas Strakosha, scalzato ormai in pianta stabile da Reina a difesa dei pali biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei però, stasera l'albanese riprenderà il suo posto come aveva fatto già lo scorso 6 gennaio contro la Fiorentina salvo poi infortunarsi. Davanti invece ci sarà l'inedita coppia Pereira-Muriqi, con Correa che partirà dalla panchina e Immobile che potrebbe restare a casa per ricaricare le pile. Al kosovaro serve un gol per sbloccarsi, mentre l'ex Manchester ha già fatto vedere qualche colpo ma ha bisogno di maggiore continuità.

