Lazio, Parolo: “In Europa ogni dettaglio deve essere curato”

Dopo le parole in conferenza stampa, il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato della situazione dei biancocelesti in Europa League ai microfoni di Sky Sport: “In Europa il dettaglio deve essere curato meglio, incontri squadre che hanno maggior fisicità e sia i calci piazzati che le ripartenze sono importanti. Sia in Scozia che in casa dovevamo fare più punti, adesso che siamo praticamente fuori abbiamo un unico obiettivo ma anche l'anno scorso a poche settimane dalla fine della stagione avevamo solo la Coppa Italia e alla fine l'abbiamo vinta. Sappiamo che la stagione è dura, è lunga, ma abbiamo una buona base di partenza: chi ben comincia è a metà dell’opera".

